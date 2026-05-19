Darío Pérez conquista el Campeonato de España infantil de frontenis con la Selección Valenciana

El deporte de San Isidro vuelve a estar de enhorabuena. El joven Darío Pérez Gumbao se ha proclamado campeón de España infantil con la Selección Valenciana en la modalidad preolímpica, en el campeonato celebrado este fin de semana en Ontinyent, un éxito que ha sido recibido con orgullo por todo el municipio y especialmente por la Escuela Municipal de Frontenis.

Nada más regresar del campeonato, Darío reconocía que el inicio de la competición no fue sencillo. “Empezamos un poco flojo el campeonato, pero poco a poco se nos fueron los nervios y cada vez mejor”, explicaba el joven deportista, que admitía que la presión de disputar su primer campeonato como titular les pasó factura en los primeros encuentros. “No queríamos perder y eso nos jugó una mala pasada, pero al final fuimos cogiendo confianza”, añadía.

Pese a su juventud, Darío tiene claro cuál es el camino para seguir creciendo: “Seguir entrenando con mis compañeros, intentar ganar el autonómico con el pueblo y seguir luchando para el año que viene”.

Detrás del título nacional hay muchas horas de esfuerzo y sacrificio. El jugador de San Isidro compagina sus estudios con intensas jornadas deportivas, entrenando un mínimo de dos horas diarias, además de practicar tenis. “Siempre entrenamos duro y nos apoyamos entre nosotros. Al final se consiguen las metas”, aseguraba.

Uno de los nombres propios en la trayectoria del campeón es el de su entrenador, Alberto González Moreno, responsable de la Escuela Municipal de Frontenis. De hecho, el propio Darío no dudó en dedicarle el triunfo: “A mi entrenador, siempre”. Alberto González destacó la madurez y la ambición del joven jugador desde sus primeros pasos en la escuela. “Recuerdo que en su primer torneo, siendo prebenjamín, salió de la pista y me dijo que algún día iba a ganar un Campeonato de España. Le dije que si él ponía todo de su parte, yo pondría de la mía. Y aquí estamos”, relató emocionado. El técnico también quiso poner en valor el trabajo conjunto entre escuela, familia y Ayuntamiento. “Son tres patas fundamentales: la familia, el jugador y la escuela. Cuando los jugadores confían en ti y tú confías en ellos, todo es más fácil”, señalaba.

La Escuela Municipal de Frontenis de San Isidro acumula ya más de dos décadas de historia y numerosos éxitos deportivos. Según explicó González, Darío se convierte en el sexto campeón de España salido de esta escuela municipal. “Las clases son completamente gratuitas y cualquier niño puede venir a probar este deporte. El apoyo del Ayuntamiento es fundamental para que esto siga funcionando”, subrayó.

Desde el Ayuntamiento de San Isidro también quisieron felicitar públicamente al joven campeón. El alcalde, Manuel Gil Gómez, calificó el logro como “un orgullo” para todo el municipio y para la comarca de la Vega Baja. “Creemos que el deporte base tiene que ser accesible a todas las familias, independientemente de su situación económica. El deporte es uno de los pilares importantes de la sociedad”, afirmó. Además, el alcalde adelantó que Darío recibirá un homenaje especial en la próxima Gala del Deporte de San Isidro, prevista para el próximo mes de junio.

La emoción también era evidente en su familia. Su madre, Charo Gumbao, destacó el enorme sacrificio diario que realiza el joven deportista. “Hace muchas más horas de las que dice. Hay días que entrena tres horas y media de raqueta, una hora de físico, además de estudiar. Es un gran esfuerzo”, explicaba.

La familia acompaña a Darío por toda España en competiciones y entrenamientos, convencida de su potencial deportivo y humano. “Nuestra meta es que siga siendo como es: un niño ejemplar, compañero, respetuoso y trabajador. Y ojalá algún día pueda llegar a un Europeo o a un Mundial”, afirmaba emocionada.

El título conseguido en Ontinyent supone un nuevo éxito para el deporte base de San Isidro y confirma el excelente trabajo que desde hace años se viene realizando en la Escuela Municipal de Frontenis, una cantera que continúa llevando el nombre del municipio a lo más alto del panorama nacional.