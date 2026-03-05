Cuenta atrás para la IX Carrera Popular 5K–10K “Villa de Benejúzar”

El Ayuntamiento de Benejúzar ha presentado la IX Carrera Popular “Villa de Benejúzar”. Un evento deportivo organizado por el Consistorio en colaboración con el Club Ciclista La Campanera y la Peña Running Benejúzar, que tal y como ha destacado el alcalde de Benejúzar, Vicente Cases, “volverá a recorrer las calles de nuestro municipio el próximo domingo 12 de abril, después de nueve años desde su última edición”.

La presentación ha contado asimismo con la presencia del concejal de Deportes, Cayetano Jara, y el presidente del Club Ciclista La Campanera, Federico Rodríguez, quienes han dado a conocer los detalles de la prueba. De este modo, la competición comenzará a las 10.00 horas desde la Plaza de España para las dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros de distancia, en un recorrido eminentemente urbano por las calles de Benejúzar.

La inscripción para participar tiene un coste de 14 euros y se podrá realizar a través de la web asuspuestos.es hasta el próximo 9 de abril, o hasta completar el número de inscritos. Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor con productos locales y camiseta conmemorativa, con recogida de dorsales el sábado 11 de abril de 17:00 a 20:00 horas, y el domingo 12 abril, de 8:00 a 9:30 horas, en la sala Amics (junto al Ayuntamiento). Además, al término de la prueba, se ofrecerá a los participantes y asistentes un espacio de convivencia con paella y degustación gratuita de productos típicos de la gastronomía local.

l primer edil ha subrayado el valor social de esta prueba y el esfuerzo colectivo que hay detrás de su organización, indicando que se trata de “más que una competición, es un día de fiesta deportiva; un día de encuentro para familias, jóvenes, clubes deportivos y, por supuesto, de todos aquellos amantes del deporte”. Asimismo, Cases ha dedicado unas palabras de reconocimiento para “todos aquellos voluntarios que participarán en la organización de la prueba, así como también a Protección Civil, a la Policía Local, que colaborarán para que todo transcurra con la debida seguridad”.