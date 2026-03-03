El Tragamillas de Orihuela brilla en el Nacional de Duatlón con tres oros y un octavo puesto en la élite

La sección de duatlón del Club Atletismo Tragamillas de Orihuela firmó un fin de semana histórico en Cáceres, escenario del Campeonato de España de Duatlón, al sumar tres medallas de oro y rozar el podio en la máxima categoría nacional.

La jornada del sábado comenzó de la mejor manera posible con la prueba de paraduatlón (categoría PTS5), donde Damián Sánchez se proclamó campeón de España tras una actuación impecable que le valió la medalla de oro. El deportista oriolano dominó la competición con autoridad, confirmando su excelente estado de forma en una cita de máximo nivel.

El éxito se repitió en la modalidad de tándem, donde Álvaro Franco, como guía de Abel Torreblanca, también se subió a lo más alto del podio. La compenetración y el esfuerzo conjunto de ambos les permitió conquistar el título nacional y sumar un nuevo oro para la expedición del Tragamillas.

Ya en la sesión vespertina, el protagonismo fue para Estanislao Lorencio, considerado el mejor duatleta del club, que compitió en la exigente categoría élite. Lorencio completó una carrera sobresaliente y finalizó en una meritoria octava posición absoluta, quedándose muy cerca de la lucha por las medallas en un campeonato de altísimo nivel competitivo.

El domingo puso el broche de oro a la participación del club con la prueba sprint. José Caselles no quiso ser menos y logró la victoria en el grupo de edad de 65 a 69 años, proclamándose campeón de España y sumando otra medalla de oro al medallero del Tragamillas.

Con tres títulos nacionales y una destacada actuación en la élite, el Club Atletismo Tragamillas de Orihuela cierra el Campeonato de España con un balance extraordinario que confirma el gran momento deportivo de su sección de duatlón y consolida al club como una referencia a nivel nacional.