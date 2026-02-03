Almoradí reconoció a sus deportistas en una gran XXIX Gala del Deporte

El Teatro Cortés de Almoradí acogió anoche la XXIX Gala del Deporte, una cita ya imprescindible en el calendario municipal que volvió a reunir a deportistas, clubes, familias y representantes institucionales para reconocer el esfuerzo, la constancia y los éxitos logrados durante el año 2025. La gala se desarrolló en un ambiente excelente, con gran asistencia de público y un marcado carácter emotivo. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega de los Premios a los Mejores Deportistas Promesa 2025, que reconocieron a jóvenes deportistas pertenecientes a distintos clubes de Almoradí. Los galardones fueron entregados por María Gómez y la concejala de Deportes, Carmen Berná.

Los deportistas premiados fueron:

• Carla García Ruiz, Club Voleibol Almoradí

• Iván Mateo Villiger, Club Balonmano Almoradí

• Iván Martínez Martínez, Club Baloncesto Almoradí

• Daniel Herrero Canales, Club de Fútbol Almoradí

• Rubén Lorenzo Bailén, Club de Fútbol Sporting Saladar

• Adam Machhor, Club Atletismo Almoradí

• Carla Gómez Ruiz, Club Ciclista Almoradí

• Sabela Ruiz Conde, Club de Judo Almoradí

• Nicolás Zafra Martínez, Club de Jugger Almoradí

• Gabriela Berenguer Boluda, Club Gimnasia Rítmica Almoradí

• María Teresa Guirao Carrascosa, Centro Excursionista Almoradí

• Hugo Beltrán Rufete, Club de Tenis Almoradí

• Mattiaz Rojas Lora, Club de Esgrima Almoradí

• Darío Capdepón Cañizares, Club de Caza “El Halcón”

Durante la gala se entregaron también Menciones Especiales para reconocer la dedicación y el trabajo altruista de personas y entidades fundamentales para el deporte local:

• Víctor Manuel Ortega Davó, por su labor en el Club Deportivo Almoradí

• José Manuel Cullera Clemente, por su labor en el Club Voleibol Almoradí

• Manuel Caracena Pacheco “El Pulpo”, por su labor en el Club Balonmano Almoradí

• Club Petanca Almoradí, por la organización del Campeonato de España

• Excmo. Ayuntamiento de Formentera del Segura, por su colaboración y la cesión de instalaciones deportivas durante las obras del pabellón de Almoradí

En el primer bloque de reconocimientos a los deportistas con mayores éxitos deportivos durante 2025, se distinguió a:

• Equipo Juvenil del Club Deportivo Almoradí, por el ascenso de categoría, manteniéndose invictos toda la temporada, con récord de goles y puntos.

• José Antonio García Oltra, bronce en el Campeonato de España de Judo Veteranos M3 (-73 kg), celebrado en Segovia.

• Rosario Culiáñez Parres, plata en el Campeonato de España de Judo Máster (-78 kg) y plata por Selecciones Autonómicas.

• José Antonio Segura Martínez, subcampeón de España de BTT XCO Veteranos en Baza (Granada) y tercero de España de BTT XCM Veteranos en León.

• Ana Ribera García, subcampeona de España Máster en tres disciplinas: media maratón en Pollença, 3.000 m short track en Antequera y 5.000 m en La Nucía.

• Amanda González Clemente, subcampeona de España de Baile Deportivo en Bachata Shine y Bachata por parejas, y tercera de España en Salsa Shine.

• Agustín Rodríguez Vergara, subcampeón de España de Baile Deportivo en Bachata por parejas y quinto puesto nacional en salsa parejas.

• A-Mambo Kids, cuarto puesto en el Campeonato de España de Baile Deportivo en la categoría Salsa Show Case.

• José Antonio Gómiz Martínez, medalla de oro en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en remo indoor, además de tres platas y tres bronces en distintas disciplinas, sumando un total de siete medallas.

En el segundo bloque fueron reconocidos:

• Omar Fathi, medalla de bronce en el Campeonato de España de Kick Boxing celebrado en La Nucía.

• Fernando Marco Juan, subcampeón de España de Atletismo por Federaciones Autonómicas sub-16 en 1.000 m, bronce individual en Gijón y reciente campeón de España de Cross sub-18 por Federaciones Autonómicas.

• Conjunto Prebenjamín del Club Gimnasia Rítmica Almoradí, formado por Alba Jaén, Carla López, Valeria Hordienko, Valentina Conesa y Ángela Barberá, campeonas de España en el Campeonato de Conjuntos Base.

• Conjunto Benjamín del Club Gimnasia Rítmica Almoradí, integrado por Manuela Jaén, Roma Naji, Sara Guerrero, Nadia Locans y Martina Lorente, campeonas de España en el mismo campeonato.

• Andrea Latorre Ruiz, campeona de España de Natación con Aletas por Federaciones Autonómicas y subcampeona de España en 50 m apnea.

• Peña Vega Baja, con Carlos Barrera, José Antonio Capdepón, Gaspar Rocamora y Francisco Jesús Capdepón, campeones de España de Palomos Deportivos con su palomo “Boomerang”.

• Félix Ortiz Martínez, campeón de España de Kick Boxing en -75 kg por quinta vez, además de campeón autonómico de boxeo en categoría élite.

• Nikita Balko, campeón de España de Kick Boxing en la categoría -81 kg.

• Manuel Murcia Pérez, campeón del mundo en la Copa Mundial de Tiro en Foso Olímpico celebrada en Nicosia (Chipre) y sexto clasificado en la Copa del Mundo de Doha.

JOAQUÍN ROCAMORA, NUEVO SELECCIONADOR NACIONAL FEMENINO DE BALONMANO

El oriolano Joaquín Rocamora ha sido nombrado como nuevo entrenador de la selección nacional absoluta femenina de balonmano, conocidas popularmente como Las Guerreras. Rocamora compatibilizará este cargo con el que ya tenía de entrenador del Club Balonmano Elche.

SALIDA DE BENSAAD DEL ORIHUELA CF

El Orihuela CF ha anunciado en sus redes sociales la salida del extremo rafaleño Bensaad, que se marcha al Real Valladolid, si bien el club oriolano se reserva un porcentaje de su futura posible venta.