El CBM Mare Nostrum Torrevieja suma su tercera victoria seguida tras ganar en Mallorca (24-25)

El CBM Mare Nostrum Torrevieja sumó una nueva victoria, su tercera consecutiva. El partido disputado el 21 de febrero en el polideportivo La Salle Pont D'Inca de Mallorca fue crucial para ambos equipos, situados en la parte media de la clasificación del Campeonato Estatal De Primera División Masculina - Grupo E. Con una jornada tan decisiva, cada punto era vital para mejorar puestos en la tabla entre dos rivales directos. De hecho, el conjunto salinero se impuso 24-25 y ha subido puestos hasta colocarse noveno y empatar a 20 puntos con el rival al que ganó, el Mallorca, y con un partido menos.

Desde el inicio, el encuentro estuvo marcado por un ritmo intenso y una gran competitividad. Mare Nostrum Torrevieja abrió el marcador con un gol tempranero de Rubén Ruiz Villalgordo a los 33 segundos, lanzando desde seis metros hacia la escuadra derecha. Sin embargo, el Mallorca respondió rápidamente gracias a Agustín Marcos Vega, quien igualó las cifras poco después.

A lo largo de esta primera mitad se vio un intercambio constante en el marcador. Ivan Ruiz Rios anotó para los visitantes el 2-1, pero Enrique Moreno López se encargó de mantener a su equipo cerca con tres goles destacados que fueron clave en momentos críticos. A medida que avanzaba la primera parte, ambos equipos mostraron sus fortalezas ofensivas y debilidades defensivas.

El Mare Nostrum logró tomar ventaja al anotar varios goles consecutivos hacia el final del primer tiempo. Sin embargo, el Mallorca no cedió y finalizó esta etapa con un resultado parejo de 14-13.

La segunda mitad comenzó con ajustes tácticos importantes por parte de ambos entrenadores. El Torrevieja se mostró más contundente al frente; Ramón Mazon Ortuño continuó anotando y estableció una clara conexión ofensiva que llevó a su equipo a ampliar la ventaja inicial rápidamente (14-15).

El equipo local intentó reponerse con Jordi Ca’nellas Pieras marcando desde seis metros tras un lanzamiento parado, pero la presión defensiva del visitante complicaba cada jugada local. La dinámica cambió drásticamente cuando Rubén Ruiz volvió a ser protagonista anotando múltiples goles desde distintas posiciones.

A medida que transcurrían los minutos finales, el Mare Nostrum logró sostener su ventaja aprovechándose también de varias exclusiones del rival y cerrando acciones defensivas efectivas por parte de su portero Alfredo Cabeza Castejon durante esos instantes cruciales.

A pesar del esfuerzo desplegado por el Mallorca para recuperar terreno e intentar cerrar la brecha —con aportaciones importantes como las efectuadas por Alex Pazos—, no lograron evitar una derrota ajustada de 24-25.

Rubén Ruiz Villalgordo destacó como el mejor jugador del encuentro debido a su impresionante habilidad para manejar situaciones bajo presión y marcar diferencia tanto ofensivamente como en defensa. Anotó múltiples goles claves desde posiciones desafiantes e influyó considerablemente en las transiciones rápidas que llevaron a su equipo al triunfo final.

En la próxima jornada, el Mare Nostrum Torrevieja recibirá al Balonmano Castellón, penúltimo clasificado, el sábado 28 de febrero a las 18:30 en el pabellón Cecilio Gallego.

SEGUNDA NACIONAL

En Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique también venció fuera de casa ante el Horneo EON Alicante por un contundente 17-33. Los almoradidenses, cuartos clasificados, supieron sacar ventaja de la derrota sufrida por El Pilar Valencia, su rival más inmediato en la tabla, y se colocan a solo dos puntos de distancia de los valencianos.

En la próxima jornada, el Almoradí recibe al segundo clasificado, el Servigroup Benidorm, el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas en el pabellón Mayte Andreu. El equipo benidormí se encuentra actualmente con tres puntos más en la clasificación.