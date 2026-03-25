El CBM Mare Nostrum Torrevieja juega hoy el partido aplazado de febrero ante el Águilas tras caer en Murcia ante el UCAM

El CBM Mare Nostrum Torrevieja afronta hoy el partido aplazado de la alerta naranja del pasado mes de febrero, en un duelo que promete intensidad, ritmo y máxima exigencia, tal como el propio club refleja en sus redes sociales. Los salineros reciben esta noche, a las 20:00 horas en la pista 1 del Palacio de Deportes, al Águilas.

En cuanto a la jornada que se disputó el pasado fin de semana, el Torrevieja no pudo puntuar en su visita al UCAM Balonmano Murcia y terminó cayendo por 30-26 en el Pabellón San Basilio en un duelo correspondiente a la jornada 26 del Campeonato Estatal de Primera División Masculina, Grupo E. El conjunto salinero compitió durante todo el encuentro, pero la mayor efectividad ofensiva del equipo murciano en los momentos clave acabó decantando la balanza del lado local.

El partido comenzó con intensidad desde el primer instante. De hecho, el UCAM Murcia se adelantó en el marcador a los diez segundos de juego por mediación de José Ramón Jiménez Albaladejo, dejando claras las intenciones de los locales. El intercambio de goles fue constante durante los primeros compases, con el Mare Nostrum respondiendo a cada intento de escapada murciana y manteniéndose dentro del partido gracias a su eficacia ofensiva.

Sin embargo, con el paso de los minutos el conjunto universitario logró abrir una pequeña brecha en el marcador. Las acciones ofensivas de Joaquín Pedraza Andreu y Diego Rocamora Díaz permitieron al UCAM tomar ventaja ante un Torrevieja que, pese a ello, no dejó de plantar cara y se mantuvo en la pelea. Al descanso, los murcianos dominaban por 16-13 tras una primera mitad muy disputada.

Tras el paso por vestuarios, el Mare Nostrum Torrevieja salió decidido a reducir diferencias. El equipo salinero buscó acelerar el ritmo del encuentro para acercarse en el marcador, pero cada intento de reacción se encontró con la respuesta del conjunto local, especialmente a través de Manuel Muñoz Gil, que continuó sumando goles importantes para mantener la ventaja murciana.

A pesar del esfuerzo visitante y de momentos destacados como el tanto de Ramón Mazón Ortuño en los minutos finales, el UCAM supo gestionar su renta gracias a una ofensiva bien organizada dirigida por Raúl Rodríguez Moreno. Con varias exclusiones en ambos bandos y oportunidades desde los siete metros, el partido mantuvo la emoción hasta el final, aunque los locales lograron conservar su ventaja para cerrar el choque con el definitivo 30-26.

El jugador más destacado del encuentro fue Manuel Muñoz Gil, determinante desde el lateral derecho para el UCAM Murcia, gracias a su capacidad para generar juego ofensivo y anotar en momentos decisivos. Con esta derrota, el Mare Nostrum Torrevieja se mantiene en la décima posición de la clasificación con 22 puntos. No obstante, el UCAM Murcia, rival directo en la tabla, se acerca peligrosamente tras este triunfo y se sitúa ahora a tan solo cuatro puntos del conjunto salinero.

El equipo torrevejense tendrá una nueva oportunidad de volver a la senda de la victoria en la próxima jornada. El Mare Nostrum Torrevieja recibirá al tercer clasificado, Leganés, en el Pabellón Cecilio Gallego el sábado 28 de marzo a las 18:30 horas, en un compromiso exigente en el que los salineros buscarán hacerse fuertes ante su afición.

DERROTA DEL ALMORADÍ EN SEGUNDA NACIONAL

Por otra parte, en la categoría de Segunda Nacional, el CBM Almoradí Fajovi Únique cayó derrotado en su visita a Valencia, donde se enfrentó al Marni B, rival directo en la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria (27-21). Esta derrota almoradidense, la cuarta de la temporada, le ha llevado a bajar hasta la quinta posición de la clasificación muy aprestada en su zona alta. Así, el Almoradí se queda tras esta jornada con los 32 puntos que llevaba, pero gracias a la derrota de El Pilar Valencia, se mantiene a solo dos puntos de la segunda posición y de la tercera que ocupa ahora el Marni B, y a un solo punto del Benidorm que es cuarto.

En la próxima jornada, el Almoradí Jajovi Únique recibirá al Lliria el sábado 28 de marzo, a las 18:00 horas, en el pabellón Mayte Andreu.