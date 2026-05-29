El Ayuntamiento de Torrevieja activará 27 contratos para desempleados a través del programa 'Ocupa-T'

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado las bases reguladoras del Programa Municipal de Empleo 2026 “Torrevieja Ocupa-T”, una iniciativa destinada a fomentar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de personas desempleadas del municipio mediante la contratación temporal de 27 personas para distintos servicios municipales.

El programa contempla contrataciones de hasta doce meses de duración, a jornada completa de 35 horas semanales, a través de las modalidades de “contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral” y “contrato formativo para adquirir una práctica profesional adecuada”.

Entre los puestos ofertados figuran, dentro de la modalidad de mejora de ocupabilidad e inserción laboral, 14 plazas de asistentes administrativos y tres plazas de ordenanza. Además, dentro de los contratos formativos, se ofertan dos plazas de abogados, tres de trabajadores sociales, dos de técnicos en sistemas microinformáticos, una plaza de analista de redes informáticas y dos plazas de asesores de empresa. Podrán participar en esta convocatoria las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en LABORA Torrevieja en la fecha de publicación de la convocatoria y que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

En el caso de los contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral, las personas aspirantes deberán tener al menos 30 años. Para los contratos formativos será necesario tener menos de 30 años y cumplir además los requisitos específicos previstos en la legislación laboral para esta modalidad contractual.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Las solicitudes podrán presentarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento recuerda que cada persona únicamente podrá solicitar una plaza y que toda la documentación acreditativa de méritos deberá aportarse necesariamente junto con la solicitud dentro del plazo establecido. Toda la información relativa a la convocatoria, modelos de solicitud y publicaciones oficiales estará disponible en la web municipal del Ayuntamiento de Torrevieja.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Local, Domingo Paredes, han destacado la importancia de este programa municipal, que “supone una oportunidad real para mejorar la empleabilidad de los participantes, facilitar experiencia profesional y seguir generando oportunidades laborales para los vecinos de Torrevieja”.

Eduardo Dolón ha señalado que “este tipo de programas permiten no solo generar empleo, sino también reforzar distintos servicios municipales con perfiles profesionales muy diversos, apostando por el talento local y dando oportunidades especialmente a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral”.

Por su parte, Domingo Paredes ha animado a todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos a participar en esta convocatoria, destacando que “desde la Concejalía de Empleo seguimos trabajando para poner en marcha iniciativas útiles y eficaces que ayuden a mejorar la situación laboral de nuestros vecinos, especialmente de jóvenes cualificados y personas desempleadas de larga duración”.