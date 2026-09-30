Almoradí celebra el 3 de octubre la XIV edición de la "Villa de Almoradí" 5 y 10K

Almoradí volverá a convertirse este sábado 3 de octubre en punto de encuentro para los aficionados al atletismo con la celebración de la XIV edición de la Villa de Almoradí 5 y 10K, una prueba ya consolidada dentro del calendario deportivo del municipio y que reunirá a corredores de diferentes puntos de la comarca.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con las carreras infantiles, que se desarrollarán en el Estadio Sadrián, mientras que a las 19:30 horas tendrá lugar la prueba principal, con las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Tanto la salida como la meta estarán situadas en el campo de fútbol y los participantes recorrerán posteriormente diferentes calles de Almoradí.

Uno de los principales atractivos de esta edición volverá a ser el 10K homologado, que se celebra por segundo año consecutivo. Se trata de una prueba certificada por la Federación de Atletismo, por lo que las marcas obtenidas son oficiales y pueden ser válidas para pruebas federadas de ámbito autonómico y nacional.

El presidente del Club Atletismo Almoradí-Trikilómetros, Adrián Chazarra, ha destacado durante la presentación la importancia de contar con una prueba homologada en Almoradí, ya que permite a los atletas disponer de una competición oficial sin tener que desplazarse a otras localidades para conseguir este tipo de marcas.

La organización ha señalado también el elevado número de inscripciones registrado en las categorías infantiles y ha avanzado que los participantes de la prueba principal dispondrán de diferentes servicios tras la carrera, entre ellos una cena fría con pizzas y empanadillas y un servicio de dulces con gofres, dentro del apartado post carrera.

Por su parte, la concejala de Deportes, Carmen Berná, ha puesto en valor la consolidación de esta cita deportiva y el trabajo desarrollado durante estos años por el club para hacer posible su continuidad. Berná ha animado además a los vecinos de Almoradí y de toda la comarca a acercarse al municipio y disfrutar de una jornada que combina deporte y participación.

La edil ha destacado asimismo la importancia de que desde el Ayuntamiento se continúe apoyando y fomentando la celebración de actividades deportivas, en colaboración con los clubes y entidades que trabajan para ampliar la oferta deportiva del municipio.

La prueba cuenta también con el respaldo de Caja Rural Central, que alcanza este año su octavo Gran Premio Caja Rural Central vinculado a la carrera. Su director de zona Vega Baja, Javier Fabregat, ha destacado la trayectoria de una cita que alcanza ya catorce ediciones y ha trasladado sus mejores deseos al nuevo presidente del club.

También ha intervenido el director de Caja Rural Central Almoradí, Fernando Ferrández, quien ha animado a la participación y ha recordado el éxito de la pasada edición, tanto por la elevada asistencia como por el desarrollo de la prueba.

Con esta nueva edición, la Villa de Almoradí 5 y 10K vuelve a combinar deporte base, atletismo popular y competición federada, con una jornada que tendrá como escenario las instalaciones deportivas y las calles del municipio.