La algorfeña Laura Velasco competirá en la Marathon des Sables Cappadocia

La deportista algorfeña Laura Velasco Trives participará esta semana en la Marathon des Sables (MDS) Cappadocia, una de las pruebas de ultradistancia por etapas más reconocidas del calendario internacional de carreras de aventura.

La corredora, integrante del club ZOSPORT de Almoradí, se enfrentará a un recorrido de 120 kilómetros en régimen de autosuficiencia a través de los característicos paisajes de Capadocia, en Turquía. La competición pondrá a prueba la resistencia física y mental de los participantes durante varias jornadas en un entorno exigente.

Con esta participación, Velasco suma un nuevo desafío a una trayectoria ligada al deporte de resistencia. Entre sus experiencias anteriores figuran una travesía por el desierto del Sáhara y la ascensión al Monte Toubkal, la cumbre más alta del norte de África.

La presencia de la deportista de Algorfa en la prueba supondrá además representación para la Vega Baja en una cita que reúne a corredores de distintos países y que está considerada una de las carreras de aventura más prestigiosas del mundo.

Laura Velasco afronta así un nuevo reto deportivo con el objetivo de completar una competición que destaca por la exigencia de sus etapas y las condiciones de autosuficiencia que deben asumir los participantes durante todo el recorrido.

SUBVENCIÓN A LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE ORIHUELA

Por otra parte, la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol de Orihuela ha recibido una subvención de 8.876 euros concedida por la Diputación Provincial de Alicante dentro de la convocatoria de ayudas destinadas al funcionamiento de Escuelas Deportivas Municipales. Esta aportación supone un incremento superior al 55% respecto a la convocatoria anterior y permitirá seguir reforzando uno de los programas deportivos con mayor participación del municipio.

Actualmente, más de 400 niños y jóvenes forman parte de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Deportes que tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y promover valores fundamentales como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo, la disciplina y los hábitos de vida saludables.