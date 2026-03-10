Akra Bárbara Emerging impone su liderato ante UMH Orihuela Rugby (80-18)

El sénior masculino de UMH Orihuela Rugby afrontó este sábado un exigente compromiso ante Akra Bárbara Emerging, líder de la competición, en un encuentro disputado a las 17.00 horas en el campo de rugby de Akra Bárbara y marcado por el alto ritmo del conjunto local, que terminó imponiéndose por 80-18.

El partido comenzó con un arranque muy intenso del equipo alicantino, que golpeó primero con un ensayo transformado para abrir el marcador. La respuesta del conjunto oriolano no tardó en llegar: UMH Orihuela Rugby reaccionó con personalidad y logró equilibrar momentáneamente la dinámica del encuentro gracias a un ensayo también transformado.

Sin embargo, con el paso de los minutos Akra Bárbara Emerging fue imponiendo su ritmo de juego. El líder de la competición aprovechó varias fases de presión para ampliar su ventaja en el marcador, mostrando una gran eficacia ofensiva. Pese a ello, el conjunto de Orihuela se mantuvo competitivo gracias a una defensa sólida y a seis puntos sumados mediante golpes de castigo. Con todo, el descanso se alcanzó con un claro 31-13 a favor del equipo local.

Tras la reanudación, el dominio del conjunto alicantino se acentuó. La mayor profundidad de banquillo y el elevado ritmo ofensivo de Akra Bárbara se tradujeron en varios ensayos más que ampliaron la diferencia en el marcador. Aun así, UMH Orihuela Rugby no bajó los brazos y continuó compitiendo hasta el final, logrando sumar un nuevo ensayo antes del pitido final. El encuentro concluyó con el resultado de Akra Bárbara Emerging 80 – UMH Orihuela Rugby 18.

Como es tradición en el rugby, tras el partido ambos equipos compartieron el habitual tercer tiempo, en un ambiente de compañerismo junto a familiares y aficionados de ambos clubes.

El próximo compromiso de UMH Orihuela Rugby será el fin de semana del 22 de marzo en Valencia, donde se enfrentará a Les Abelles CR.