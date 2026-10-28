Xavi Albert: "Es una victoria importante por sumar una más, por el rival y cómo ha sido"

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, aseguró tras la victoria de su equipo ante el Fenerbahce que se trata de un triunfo importante por sumar uno más en la Euroliga, por la calidad del rival y por el hecho de haber perdido una ventaja de 16 puntos, haberse visto por detrás en el marcador y haberse llevado el triunfo final.

"Ha sido una victoria importante no solo por sumar una más, sino por la manera en la que ha sido, contra quién ha sido y por el final de partido que se ha planteado", apuntó Albert, que se mostró muy satisfecho por las ganas de sus jugadores.

"El esfuerzo, las ganas de trabajar y la implicación están ahí y eso me hace ir con tranquilidad. Me voy con ellos a cualquier batalla, porque la intención de trabajar hasta el último momento está y luego unos días resolveremos mejor y otras peor, pero esta ahí", añadió.

Albert dijo que tienen la idea de jugar de una manera pero que le da mucho valor a cómo encuentran maneras de ganar cuando no se puede desplegar, como pasó ante el Fenerbahce, que le dejó en apenas ocho asistencias. "Tenemos la intención de jugar de una manera pero luego debes encontrar la manera de ganar según se te plantea el partido", apuntó.

"Hemos entrado muy bien, controlando el ritmo y en la segunda hemos tenido que aguantar el arreón del rival y hemos tenido que ir interpretando todas sus variantes tácticas pero además hemos tenido que jugar en ataque contra una de las mejores defensas de la Euroliga sino la mejor. Hemos estado muy bien en el rebote ofensivo y esa ha sido la clave", explicó.

Albert señaló que Nate Reuvers está ya en su proceso de recuperación tras la lesión ósea que sufre en un pie y dijo que Nikola Mirotic sufrió un pinchazo. "Ha querido jugar pero hemos optado por sacarlo y ahora mismo ni idea del alcance, mañana le haremos pruebas", adelantó.

Por su parte, Sarunas Jasikevicius, técnico del Fenerbahce, admitió que el Valencia "mereció ganar" en el conjunto del partido. "Tuvimos una muy mala primera parte, nuestro físico y rebote fue totalmente inaceptable. Al menos, después mostramos carácter y nos recuperamos, más por nuestro ataque que por la defensa pero nuestras últimas dos posesiones fueron malas", lamentó.

Preguntado por el mal porcentaje de su equipo en el tiro exterior, el lituano prefirió centrarse en el trabajo atrás. "Normalmente, si no peleas y no defiendes los tiros no entran, el Valencia ha tenido más ganas, estuvimos un punto por detrás en muchos aspectos en la primera parte", concluyó.