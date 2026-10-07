Valencia Basket recibirá al Hapoel Tel Aviv sin que haya sido declarado de alto riesgo

Valencia Basket recibirá este jueves al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga sin que el duelo haya sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

De momento, tampoco ha sido declarado de alto riesgo el encuentro que el equipo valenciano disputará también en el Roig Arena ante el Maccabi Tel Aviv el próximo 15 de octubre.

En ninguno de los dos casos se ha elevado por parte de las fuerzas de seguridad una solicitud para que obtuvieran esa declaración, según esas mismas fuentes.

En cambio, la Comisión Antiviolencia, tras su reunión de este martes 6 de octubre en la sede del Consejo Superior de Deportes sí que declaró de alto riesgo, entre otros, el partido que disputarán este martes 13 de octubre en el Palau Blaugrana el Barça y el Maccabi.

La pasada campaña los duelos del Valencia Basket ante el Hapoel y el Maccabi sí que recibieron la calificación de alto riesgo. De hecho, en ambos casos hubo una recomendación de disputarlos a puerta cerrada.

En el caso de partido ante el Hapoel, en octubre de 2025, el Valencia siguió esa recomendación, pero en el caso del encuentro ante el Maccabi decidió no seguirla y aumentó el dispositivo de seguridad privado. Además, no puso entradas a la venta para el público en general, pidió el DNI a sus abonados en el acceso a la instalación y no permitió la cesión de pases.

Para el duelo de este jueves, el Valencia sí que ha puesto a la venta entradas, pero nominales, y sí que permite la cesión de pases, aunque con una declaración por escrito del titular y de la persona que accederá. En cualquier caso, todos los aficionados que entren en el Roig Arena lo deberán hacer tras enseñar su DNI, también los abonados del club.