El Valencia CF abre de nuevo las altas de Socio VCF para elegir asiento en el Nou Mestalla hasta completar aforo

En este momento, existen 11.500 Socio VCF, de los cuales gran parte ya se han agrupado. El club recuerda que cualquier Socio VCF debe crear un grupo, aunque sea un solo miembro.

Esos 11.500, junto con los 40.076 abonados llevaban a superar los potenciales 50.000 abonados para el Nou Mestalla. Por tanto, el Club decidió parar, temporalmente, las nuevas altas.

Tras los primeros días de la ‘Fase 1-Creación de grupos’, todavía hay Socio VCF que no se han agrupado. Por este motivo, el Valencia ha decidido volver a abrir las nuevas altas. Además, se extiende el plazo de creación de grupos hasta el 6 de noviembre a las 12:00 horas.

Esta ampliación permitirá que los nuevos Socio VCF puedan agruparse con quienes ya hayan completado el proceso o formar un grupo nuevo, facilitando así la organización de cara a la elección de asiento en el Nou Mestalla.

¿Cómo poder hacerse Socio VCF?

Ser Socio VCF es la llave de acceso al Nou Mestalla y significa ser parte del Club de tu vida: el Valencia CF, independientemente del lugar de nacimiento, residencia y edad.

Además de la prioridad del asiento en nuestra nueva casa, disfruta del resto de ventajas que tendrás al ser Socio VCF (descuentos, experiencias, contenido exclusivo, etc).