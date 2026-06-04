Stole Dimitrievski: "Siempre dije que quería jugar en un grande y el Valencia lo es"

El jugador del Valencia Stole Dimitrievski, ha sido protagonista en VCF Media tras su ampliación de contrato hasta 2028 al ejecutar el club la cláusula que así lo permitía en su contrato.

Pese a que la temporada pasada estuvo a la sombra de Mamardashvili y esta que ahora termina lo ha estado a la de Julen Aguirrezabala, el macedonio ha demostrado, en cuanto ha tenido la oportunidad, que es un portero de garantías y que además ha dado muchos puntos a un Valencia necesitado de ellos en la segunda vuelta.

Se lo que es Valencia, se de su grandeza y de la grandeza de su afición

El jugador ha reconocido que desde que llegó a España su sueño era "jugar en un grande, y el Valencia para mí es uno de los grandes de España y es un sueño jugar delante de su afición. Se lo que es Valencia, se de su grandeza y de la grandeza de su afición" ha dicho el guardameta.

El jugador está "muy contento y feliz de esta prolongación con el Valencia. No tenía ninguna duda de ello y siempre he querido y estado enfocado en ello porque la verdad es que estoy muy feliz en el club".

En el momento de forma el que ha terminado, hace que fuese "una pena que terminase La Liga porque estábamos en buen estado de forma. No se pudo conseguir lo que queríamos pero tenemos una temporada ahora en la que hay que salir más preparados para conseguir nuestros objetivos".

En estos momentos "estoy en el mejor momento de rendimiento personal. Hasta ahora no había trabajado así en ningún club, la preparación es increíble para demostrar que estoy en mi mejor momento, pero todavía puedo seguir mejorando con el trabajo de Marcos", ha explicado Stole.