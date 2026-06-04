El Valencia ejecuta la cláusula de ampliación del contrato de Dimitrievski hasta el 2028

El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual de Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al Club hasta junio de 2028.

Pese a pasar el curso pasado a la sombra de Mamardashvili y este a la de Julen Aguirrezabala, la lesión del portero vasco le abrió la puerta de la titularidad en la que el guardameta ha demostrado ser un portero de garantías, y además se ha ganado con su rendimiento un puesto fijo en el once.

Está por ver si su excelente rendimiento desde que ha tenido la oportunidad de jugar le vale para seguir siendo titular. No obstante, el club acometerá la incorporación de otro portero tras finalizar Aguirrezabala su cesión en Valencia, por lo que el club tendrá que definir el rol del jugador que vaya a buscar en el mercado.

La intención es que tanto Raúl Jiménez como Vicent Abril salgan cedidos para encontrar los minutos con los que no van a tener en Valencia.

El comunicado del club

Desde su llegada en 2024, Dimitrievski (Kumanovo, 25/12/1993) ha disputado un total de 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF entre LALIGA y la Copa del Rey.

Su experiencia y su solidez bajo palos han contribuido al crecimiento competitivo y a la mejora de los resultados del equipo en la segunda parte de esta pasada temporada, dejando la portería a cero en 5 partidos que han supuesto 5 victorias (Getafe CF, Levante UD, CA Osasuna, Sevilla FC y Athletic Club).

Con esta ampliación contractual, el Valencia CF asegura la continuidad del guardameta de 32 años, que tras la finalización de LALIGA ha disputado dos partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y Turquía con la selección de su país y se incorporará al trabajo junto a sus compañeros tras las vacaciones.