Rioja, sobre el objetivo Europa: “Es algo que queremos todos: club, jugadores y afición”

El Valencia sigue con su puesta a punto de cara a la nueva temporada y, en el amistoso de ayer frente al Eldense (3-0), ya empezaron a verse de nuevo a los futbolistas sobre el césped.

Tras el partido, Luis Rioja atendió a los medios y respondió que el objetivo de Europa “es algo que queremos todos, que quiere el club, jugadores, afición y nosotros vamos a intentar dar lo mejor siempre y vamos a intentar una mejor competición de la que hicimos la temporada pasada”.

“En el aspecto físico vamos por buen camino y vamos a hacer que estos partidos nos sirvan para llegar a la primera jornada con un ritmo alto de competición”, añadió el futbolista sobre las sensaciones del partido.

Uno de los mayores atractivos del amistoso fue ver en acción a los a los nuevos fichajes. “Hemos visto a Sato, De Haas y Dieng. Los jugadores veteranos intentamos integrar a los nuevos que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia”, comentó Rioja sobre una de los principales objetivos durante la pretemporada.

El atacante dejó claro que su misión personal en el club es “dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora”, concluyó el sevillano tras la victoria frente al Eldense.