Raúl Muñoz, entrenador de la infancia de Ferran Torres: "Su ambición le ha llevado donde está"

Ferran Torres es y será por siempre recordado como un héroe del deporte español debido a su gol en la final del Mundo frente Argentina. Pero, ese éxito no es cuestión de un momento, es un largo proceso donde muchas personas han formado parte, entre ellas, Raúl Muñoz, entrenador del valenciano durante sus primeros años en la cantera del Valencia.

El que fuera su entrenador siente "orgullo, sobre todo orgullo y bueno muy contento por él, por todo lo que nos ha ofrecido siempre desde pequeñito, su capacidad de esfuerzo, de sacrificio y sobre todo su ambición, su ambición por seguir aprendiendo, crecer y llegar hasta lo máximo".

"Su esfuerzo, su dedicación, su ambición en no bajar los brazos, pues le ha llevado donde está y yo tengo la fortuna de haberlo vivido desde los seis añitos que lo pude entrenar", destaca Raúl sobre el porqué del éxito del jugador de Foios.

Generación de Ferran Torres

El ex entrenador de la cantera valencianista valora como "increíble" la generación del 2000 en Valencia. "Hay jugadores compañeros suyos: Hugo Guillamón, Abel Ruiz, Víctor Chust, Gonzalo, que hoy en día son jugadores profesionales y ya esas edades poco a poco iban demostrando que tenían talento y sobre todo ambición por seguir aprendiendo, creyendo y creciendo como jugadores".

Debut en el Valencia

Sobre el momento en el que vio que Ferrán podría convertirse en gran jugador profesional, Raúl comenta que "tienen que darse muchos factores de todo tipo, lesiones, entrenador, confianza, estado del jugador, etcétera, y la verdad es que lo veía muy complicado, pero en el momento que lo veo debutar en Mestalla con el Valencia, pues ahí pienso que ya puede empezar a labrarse un camino".

Momentos complicados

A lo largo de su carrera, Ferran Torres ha pasado por varios momentos complicados que le han afectado deportivamente. El que fuera su entrenador tiene claro que para el futbolista fue "muy duro", pero que, "gracias a la ayuda que ha tenido de la gente de su alrededor, de su confianza, que hemos creído en él desde un principio, pues bueno, él poco a poco se ha ido transformando y recuperando".

Sus palabras al jugador

"Todavía siguen en una burbuja, no saben la envergadura de lo que hay, independientemente de la noche, la celebración, los millones de personas que estaban pendientes de ellos. Yo una de las palabras que le he dicho es que esto era eterno ya. Mis hijos con la edad que tienen lo han vivido y van a saber que España ganó Mundial gracias a un gol de Ferran", concluye Raúl Muñoz sobre el éxito del valenciano en el Mundial.