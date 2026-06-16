Víctimas del accidente de metro de València conmemorarán el 20 aniversario junto a las de la DANA

La Asociación Víctimas del Metro 3 Julio (AVM3J) organizará un acto para recordar el 20 aniversario del accidente que dejó 43 personas fallecidas y 47 heridas en València en 2006, que contará con la participación de las tres principales asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, tragedia que se cobró la vida de 230 personas en la provincia de Valencia, y con vecinos de Patraix.

Así lo ha anunciado la AVM3J en su cuenta en la red social X, en una publicación en la que ha detallado que el acto se celebrará a las 13.00 horas el próximo 3 de julio en el jardín donde se ubica el monumento en recuerdo de las víctimas del accidente. Allí se depositarán unas flores y se celebrarán unos minutos de silencio.

En este acto participarán, según ha detallado el colectivo, "las tres asociaciones mayoritarias afectadas por la dana: la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia", junto a la Asociación de Vecinos de Patraix.

Desde la AVM3J han expresado también su deseo de "compartir esos momentos tan emotivos con todas las personas y colectivos" que les han "arropado durante todos los años de lucha y reivindicación".

Precisamente, la pasada semana el Ayuntamiento de València adjudicó el contrato para la rehabilitación integral del Monumento a las víctimas del accidente de metro de 2006 a Cerrajerías Calvo SL, empresa especializada en el campo de la restauración y reparación de la cerrajería y de la carpintería metálica, por un importe económico 8.002,34 euros y con un plazo estimado de duración de un mes.

El consistorio "da así el paso definitivo para la recuperación, dignificación y la puesta en valor del memorial, erigido hace una década en recuerdo de las víctimas del trágico suceso", según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

En el año 2014, la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) convocó un concurso artístico para la creación de un monumento en homenaje a las 43 víctimas mortales del accidente, resultando ganadora la propuesta titulada 'Prime Time', obra de la artista alemana afincada en València Anja Krakowski, tras obtener el voto mayoritario del jurado y de las más de 1.100 personas que participaron telemáticamente en la votación ciudadana.

El monumento, financiado mediante una campaña de micromecenazgo y suscripción popular impulsada por la asociación de víctimas, está formado por cuatro tabiques de vidrio laminado, montados en dos ángulos de 90 grados sobre muretes de hormigón.

Sobre ellos se sitúan 43 relojes blancos, uno por cada víctima, y siete relojes negros, que señalan la hora en que se truncó su vida (a las 13:03 horas). Donado en 2016 al Ayuntamiento, el memorial se ubica en una pequeña zona ajardinada en el cruce de la calle de Sant Vicent Màrtir con Mestre y Roís de Corella, sobre la curva en la que se produjo el siniestro.