València prohibirá los petardos por las noches, habilitará cinco parques como refugios para mascotas y retrasará las carpas

La ciudad de València tendrá durante las Fallas de 2027 nuevas restricciones horarias para tirar petardos. Es una de las principales novedades que ha dejado la segunda reunión de elaboración el próximo Bando Fallero, donde cada año se regula el funcionamiento de las fiestas.

En concreto, se establece una restricción horaria para los petardos más potentes durante las noches del 7 al 20 de marzo para "favorecer la convivencia y el descanso”. Esta limitación se aplicará del 7 al 12 de marzo entre las 22.00 y las 7.30 horas del día siguiente; del 13 al 19 de marzo entre las 2.00 y las 7.30 horas del día siguiente; y el 20 de marzo a partir de las 00.00 horas

Además, cinco parques serán declarados zonas libres de pirotecnia para facilitar el bienestar de las mascotas. Son el Parque de Benimar, Espai Verd de Nazaret, Parque del Oeste, Parque de Orriols y Parque de Benicalap. Todos estos espacios estarán debidamente señalizados para informar a la ciudadanía de esta medida y facilitar su cumplimiento.

Retraso de las carpas

Por otra parte, en 2027 la instalación de las carpas se realizará, con carácter general, entre los días 11 y 19 de marzo, una semana más tarde que este año. Como "medida excepcional", las comisiones falleras tendrán el día 7 de marzo para celebrar "la tradicional comida o paella en la vía pública, siempre dentro de su demarcación". Esta actividad podrá desarrollarse entre las 10.00 y las 20.00 horas y no estará permitido el uso de ambientación musical.

En cuanto al traslado y acopio de las piezas que componen las fallas en la vía pública, cuando puedan afectar a la circulación sin llegar a producir cortes de tráfico, se establecen dos calendarios: a partir del 6 de marzo para las fallas de sección Especial y Primera A y desde el 11 de marzo para el resto de comisiones.

El Bando recogerá también la prohibición de los puestos callejeros de venta de mojitos u otro tipo de cócteles de bebidas alcohólicas, tal y como ya se había anunciado hace varios meses. Por último, se contemplan medidas específicas para aquellas calles iluminadas que se vean afectadas por los recorridos de las procesiones de la Semana Santa Marinera. En estos casos, el desmontaje de las iluminaciones deberá haberse realizado antes del 20 de marzo a las 14.00 horas. Del mismo modo, las comisiones falleras deberán retirar los residuos generados en estas vías antes de esa misma fecha y hora.

Críticas de Compromís

El concejal de Compromís Pere Fuset ha calificado de "claramente insuficientes" las medidas sobre pirotecnia anunciadas por el ejecutivo local y ha denunciado que "incumplen el acuerdo" que la coalición consiguió aprobar por unanimidad en la Comisión de Cultura del pasado marzo para regular horarios, lugares y tipos de artefactos. Siete meses después, el PP y Vox han convertido ese acuerdo unánime en pólvora mojada", ha afirmado Fuset. El edil ha hecho hincapié en que el equipo de gobierno "anunció públicamente que modificaría la ordenanza de contaminación acústica para sancionar la pirotecnia en horas de descanso, y siete meses después no consta ninguna tramitación".