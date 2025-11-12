València lanza una campaña para informar del simulacro de inundación de La Torre

El Ayuntamiento de València ha comenzado una campaña de información a través de todas las cuentas de sus redes sociales para concienciar a los vecinos sobre el simulacro de inundación de La Torre, que se celebrará el próximo miércoles 19 de noviembre en el marco de la Semana de la Prevención.

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha explicado que el objetivo de la campaña es que "los vecinos sean avisados del simulacro que vamos a realizar el miércoles y así no les extrañé ver a bomberos, Policía Local o Guardia Civil en la pedanía y sus inmediaciones", ha informado el Consistorio.

Esta campaña ha comenzado con una cartela en redes sociales en la que avisa del próximo simulacro y seguirán vídeos protagonizados por bomberos y policías locales advirtiendo de diversos aspectos del simulacro, como la presencia de los cuerpos de emergencia, la afectación a la movilidad ese día en la zona de La Torre y sus alrededores.

Está previsto que incluso se active el sonido de la sirena por inundación que sonará por primera vez desde la alcaldía pedánea el próximo miércoles.

"Creemos que la población debe conocer con anterioridad este sonido que es el estándar a nivel internacional para inundaciones y recordar que el miércoles será un simulacro, por lo que los vecinos deben tener tranquilidad", ha sostenido Caballero.

Todos estos consejos sobre el simulacro serán difundidos por las cuentas más importantes del Consistorio en todos su canales y se podrá ver en las cuentas del Ayuntamiento, de Policía Local, Bomberos o Transit Valencia.

Asimismo esta campaña informativa se completará con cartelería en los comercios de La Torre, así como instalaciones municipales de la zona, como la biblioteca o el Centro de Mayores en los que se recuerda qué se verá y se escuchará, quienes son los centros participantes en el simulacro y las recomendaciones para los vecinos sobre lo que hacer en el simulacro.

Entre las recomendaciones a los vecinos de lo que se podrá hacer está el seguir las indicaciones de las autoridades y los avisos por megafonía, continuar con su actividad normal, observar desde zonas seguras y colaborar si se lo solicita personal uniformado.

Se recuerda a los vecinos que durante el simulacro no se debe obstaculizar vehículos oficiales de emergencias y generar alarma innecesaria.

Caballero ha animado a los vecinos de La Torre a participar para que en una situación de riesgo puedan protegerse con unas medidas sencillas y básicas atendiendo las indicaciones de las autoridades.

"La cultura de la prevención es clave y ejercicios como este son una pieza más para que no solo la ciudadanía, sino los servicios municipales de emergencias pongan a prueba su coordinación y su respuesta rápida ante una emergencia", ha defendido el concejal.