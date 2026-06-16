Valencia acoge este fin de semana la 18 Edición de la carrrera Ponle Freno

Valencia es ciudad de running. Y como no podía ser de otra manera por sexta vez consecutiva acoge este fin de semana la 18 Edición de la carrera Ponle freno organizada por el grupo Atresmedia junto con la compañía aseguradora AXA.

Este domingo 22 de junio desde las 8:30 de la mañana se correrá por las calles de Valencia con inicio en el Paseo de la Albereda esta carrera de 5K y 10K cuya recaudación íntegra va destinada a la asociación AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal) que imparte charlas y campañas educativas en colegios, institutos, universidades y empresas para prevenir conductas de riesgo al volante.

Todo aquel que quiera inscribirse lo puede hacer a través de la web ponlefreno.com hasta el próximo sábado 21 con un precio de 10 euros. El pasado año fueron 2.500 los corredores y para este año está previsto superar la barrera de los 3.000

Presentación de la carrera Ponle Freno en Valencia

En la mañana de este martes ha sido presentada en el Ayuntamiento de Valencia la carrera con la participación de uno de sus embajadores, el dos veces campeón del mundo de Maratón Abel Anton. Además ha contado con la participación de la Concejala de Deportes Rocío Gil, Fernando Pino Director de Servicios de Marketing de Atresmedia Publicidad e Iñaki Lerga director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno – AXA.

"La recaudación va destinada a AESLEME para un programa que se llama 'te puede pasar' en el que van por colegios e institutos para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de cumplir las normas y evitar los accidentes de tráfico. Estamos muy orgullosos porque si algo tienen las carreras Ponle Freno es que el 100% de la recaudación va destinada íntegramente a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico", afirmaba Iñaki Legar a Onda Cero Valencia.