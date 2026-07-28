La Unió Llauradora reclama un plan de recuperación para la Serra d'Espadà

La Unió Llauradora i Ramadera ha presentado a la Generalitat Valenciana un Plan Extraordinario de Recuperación Agraria, Ganadera y Ambiental para la Serra d'Espadà con el objetivo de que las consecuencias del gran incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) "no desemboquen en el abandono definitivo de explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas". "Esto agravaría todavía más la vulnerabilidad del territorio frente a futuros incendios", según el secretario general de la organización, Carles Peris.

La entidad advierte de que los daños económicos sobre las explotaciones se prolongarán durante años, especialmente en cultivos leñosos como los cítricos, olivar, almendro, níspero, viña, aguacate o alcornoque, que necesitarán "un largo periodo" para recuperar su capacidad productiva.

A ello se suman las pérdidas en terrenos de hortalizas, invernaderos, infraestructuras agrarias, el incremento de los costes para la ganadería extensiva y las graves afecciones que sufrirá la apicultura por la desaparición de los recursos florales.

"El abandono de una explotación puede durar muchas décadas, incluso toda una generación. Por eso hay que actuar con rapidez y con una respuesta extraordinaria", afirma Peris.

La organización insiste en que la recuperación de la Serra d'Espadà "no puede limitarse a restaurar el bosque, sino que debe incluir también la reconstrucción de las explotaciones agrarias, el apoyo a la ganadería extensiva, la recuperación de la apicultura, la reparación de las infraestructuras rurales como los márgenes, caminos o instalaciones de riego que se utilizan más y se consume más agua en esta época estival con altas temperaturas y la reactivación de la economía de los municipios afectados".

Igualmente, la Unió aboga por medidas de flexibilización de la Política Agraria Común, y beneficios fiscales y financieros. "Si las ayudas no llegan con rapidez y con la suficiente intensidad, muchas explotaciones familiares no podrán asumir los costes de la recuperación, con consecuencias que se prolongarán durante décadas tanto para el tejido económico como para la conservación del paisaje y la prevención de nuevos incendios", avisa.