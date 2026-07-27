La última semana de julio empieza con temperaturas más bajas en la Comunitat

La última semana de julio empieza en la Comunitat Valnciana con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas máximas que irán en descenso en el interior de Alicante, en ascenso en el interior del extremo norte, Rincón de Ademuz y sur de Valencia, y con pocos cambios en el resto.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes el viento soplará flojo del noroeste en el norte de Castellón y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a flojo del este y sureste a partir de mediodía y a flojo variable a últimas horas.

Para el martes se espera cielo poco nuboso o despejado; no se descarta polvo en suspensión en la mitad sur; las temperaturas irán en ligero ascenso o no cambiarán, y el viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo a este y sureste flojo la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.