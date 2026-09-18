GALARDONES

UGT reconoce a las asociaciones de víctimas de la dana y a la oncóloga Anna Lluch

Estos galardones reconocen cada año a personas y colectivos que han destacado por su trabajo y compromiso social.

Amparo Sánchez

Valencia |

UGT-PV ha entregado sus galardones anuales.
UGT-PV ha entregado sus galardones anuales. | Onda Cero

UGT ha galardonado a las tres principales asociaciones de afectados por la DANA por su compromiso con los valencianos tras la tragedia de hace casi dos años. El sindicato también ha reconocido el trabajo de la doctora Anna Lluch durante un acto al que ha asistido el secretario General de UGT Pepe Álvarez.

Las portavoces de las asociaciones Mariló Gradolí, Rosa Álvarez y Elisabeth González han agradecido el reconocimiento que afirman les da fuerza para seguir adelante.

El secretario General de UGT Pepe Álvarez ha asegurado que visitará la zona DANA para conocer el proceso de recuperación frente a las criticas que las asociaciones reciben por parte de algunos partidos.

Ha reiterado que es necesario que tras lo sucedido las luces sigan encendidas y mostrar apoyo a los afectados.

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