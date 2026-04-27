Los sindicatos instan a las empresas a adoptar más medidas preventivas para evitar accidentes laborales

A pesar de que los accidentes en el ámbito laboral se han reducido los sindicatos reiteran que es necesario que las empresas sigan aplicando medidas preventivas. A ello sumar que algunas enfermedades, cuyo origen es el ámbito laboral, siguen sin ser tenidas en cuenta. Así se han referido con motivo, este martes, del día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Los sindicatos recuerdan que hay riesgos que se pueden evitar, adoptando las correctas medidas preventivas, y teniendo en cuenta aquellas enfermedades del ámbito laboral que siguen invisibilizadas tal y como han matizado Antonio Inarejos, secretario de salud laboral de CCOO y Marisa Baena, vicesecretaria de salud laboral de UGT.

Entre los accidentes no traumáticos ictus, infartos, ansiedad o depresión que no son valoradas como enfermedades profesionales a pesar de que su origen si sea el laboral.

Retos 1 de Mayo

Una situación que visibilizarán con motivo del primero de mayo y durante el que quieren recordar que los derechos conquistados no son para siempre. Ana García, secretaria general de CCOO y Tino Calero, secretario general de UGT, hacen un llamamiento a llenar las calles y seguir reclamando mejoras laborales.

Bajo el lema “Drets, no trinxeres. Salaris, vivenda i democràcia” habrá cinco manifestaciones a las once de la mañana en nuestro territorio.