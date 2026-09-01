Septiembre llega con nubes y temperaturas máximas en descenso o sin cambios

El cielo de la Comunitat Valenciana registrará este primer día de septiembre intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, que podrían ir acompañadas de barro en la mitad sur, y con temperaturas máximas que irán en descenso o no variarán.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes el viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a componente este, con intervalos de moderado en el litoral sur de Alicante por la tarde.

El miércoles el cielo estará en general poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y de nubes de evolución diurna en el interior de Castellón, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde.

Las temperaturas mínimas cambiarán ligeramente y las máximas irán en ascenso, que será más ligero en el litoral, mientras que el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este.