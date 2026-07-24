En septiembre finalizarán las obras de Pérez Galdos

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que el tráfico volverá a circular por las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta a partir del próximo mes de septiembre.

Después de más de un año de obras, la reapertura permitirá recuperar la circulación en una de las principales arterias de la ciudad, aunque la actuación no quedará completamente finalizada hasta finales de este año, según comenta la alcaldesa.

La remodelación, que cuenta con una inversión de 24 millones de euros, pretende transformar este eje urbano entorno. La actuación prevé la adecuación de más de 600 árboles nuevos en un total de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes.

Además, Catalá ha avanzado que el próximo lunes comenzará la instalación de dos nuevas zonas de sombra en la ciudad, ubicadas en la Plaza España y la Plaza América, una actuación con la que el Ayuntamiento busca ofrecer más espacios protegidos frente a las altas temperaturas durante los meses de verano.