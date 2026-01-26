La semana comienza con cielo nuboso, lluvias débiles y viento muy fuerte en algunas zonas de la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana comenzará poco nuboso y aumentará este lunes a muy nuboso por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el interior de Valencia y en el norte de Castellón y las temperaturas irán en ascenso, excepto las máximas del litoral de Castellón que bajarán ligeramente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado también que el viento soplará moderado del oeste, disminuyendo a flojo en Castellón por la tarde y habrá intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el interior y prelitoral y zonas del litoral, la primera mitad del día.

Para este martes, el cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles en el interior y sin descartar que lleguen de forma más dispersa en el litoral, temperaturas con cambios ligeros y viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior, sin descartarlas también en el litoral.