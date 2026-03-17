El segundo día de paro médico alcanza el 90% según el sindicato médico CESM-CV

El seguimiento de la huelga de médicos y facultativos convocada a nivel nacional para exigir un Estatuto propio ha tenido un seguimiento del 90% en el segundo día de paros en la Comunitat Valenciana, según el Sindicato Médico de la Comunitat (CESM CV), y del 9,05%, según la Conselleria de Sanidad.

La huelga médica es la segunda de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio, en caso de que no se desbloquee la situación a través de una reunión bilateral con el Ministerio. Vladimir Herrero, vicesecretario General de CESM‑CV, recuerda que el anteproyecto del estatuto no les favorece.

En la Comunidad Valenciana el sindicato médico ha convocado concentraciones a las once frente a los centros de salud y hospitales. Además esta tarde a partir de las seis y media se celebrará una manifestación en Alicante que saldrá desde la Plaza Portal de Elche.