Los récords de España se actualizan de nuevo en el Medio Maratón Valencia

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha sido una vez más el escenario en el que se han destrozado los récords de España y la mejor marca femenina de la temporada. Rodrigue Kwizera con sus 58:03 no solo ha batido la plusmarca nacional, sino que se ha convertido en el primer español en ganar desde que esta prueba adoptó la distancia oficial de 21,097 kilómetros, mientras que Laura Luengo, con 1:08:28, ha rebajado de nuevo el mejor tiempo de la historia de España.

Kwizera era el favorito para ganar la carrera, ya que llegaba con la mejor marca de todos los participantes y, además, había asegurado estar en muy buena forma, por lo que si todo iba bien, era previsible que se llevara por delante el récord nacional que Carlos Mayo (59:39) estableció también en Valencia en 2023. Y así fue, aunque no se lo puso fácil su amigo y “casi hermano” Thierry Ndikumwenayo, que fue segundo con 58:09 –mejorando también el récord nacional y segunda mejor marca europea de todos los tiempos–, y Victor Kipruto, que fue tercero con 58:12.

Chepkirui, mejor marca mundial del año

En categoría femenina, la ganadora fue Sheila Chepkirui, con un tiempo de 1:03:51, que se convierte en la mejor marca mundial del año y séptima de la historia. La segunda en entrar en meta ha sido Diana Wanza, con 1:03:52, y la tercera Daisilah Jerono con 1:04:11. El top ten femenino se cerró en 1h05:40, lo que convierte a la carrera de hoy en la de mayor nivel medio de la historia en mujeres.

Luengo, espectacular récord de España

Quien también se llevó todos los flashes fue Laura Luengo que rebajó el récord de España de Carla Gallardo en Berlin (1:08:30) en tres segundos. Luengo, que llevaba un tiempo sin competir dijo que no estaba preparando específicamente esta distancia, pero que iba a salir a ver dónde podía llegar, y vaya si lo ha hecho. El podio español femenino lo completaron Meritxell Soler e Irene Sánchez-Escribano, ambas con 1:08:47. El tercer hombre español fue Aarón de las Heras (1:00:08). Por detrás, los resultados de los demás españoles también han impactado con estrépito en el ránking nacional de todos los tiempos, tanto en hombres como en mujeres.