Prisión provisional para el detenido acusado de provocar el incendio forestal de Tuéjar

La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, en funciones de guardia, ha acordado este viernes la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido ayer jueves acusado de provocar el incendio forestal de Tuéjar.

El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de incendio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Guardia Civil detuvo este jueves al presunto autor del incendio forestal declarado por llama directa el pasado 15 de septiembre junto al barranco del río Tuéjar, en la zona conocida como La Cueva de la Paloma, y que se dio por extinguido el pasado 22 de septiembre tras afectar a 850 hectáreas de superficie con un perímetro de 20 kilómetros.