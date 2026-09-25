El primer fin de semana del otoño llega con tiempo estable y temperaturas aún veraniegas

La Comunitat Valenciana afronta el primer fin de semana del otoño con tiempo estable, escasa nubosidad, viento flojo y temperaturas que, sobre todo este viernes, serán aún altas y más propias del verano, con máximas que superarán los 30 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

Durante la jornada de este viernes el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. Por su parte las temperaturas irán en ascenso y el viento será flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste, tendiendo en horas centrales a componente este, con algún intervalo moderado en el litoral de la mitad sur por la tarde.

Fin de semana

En la jornada del sábado el cielo se mantendrá poco nuboso, con intervalos de nubes altas en general, y algunos bancos de nubes bajas en puntos del litoral a primera hora. Las temperaturas mínimas registrarán cambios ligeros, y las máximas irán en descenso. El viento será flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este.

De cara al domingo habrá cielo con intervalos de nubes medias y altas en general, y nubes bajas en el litoral a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso y el viento será flojo de dirección variable, cambiando en horas centrales a este y sureste.