Primer fin de semana de junio con bajada de temperaturas y lluvias en la Comunitat

La Comunitat Valenciana afronta el primer fin de semana de junio con cambios respecto a la tendencia de temperaturas prácticamente veraniegas de estas últimas semanas. Se espera un desplome de los termómetros, viento fuerte o muy fuerte en algunas zonas y este viernes podrá llover en las provincias de Valencia y Alicante.

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para el fin de semana:

Viernes

Cielo muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, que pueden ser persistentes en el norte del litoral de Alicante.

Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios; máximas en descenso, extraordinario en la provincia de Valencia y notable en el resto.

Viento flojo del noroeste en el interior norte de Castellón, y del este y nordeste en el resto, con intervalos de moderado de madrugada, sin descartar alguna racha muy fuerte localmente en el norte de Alicante; por la tarde, tenderá a flojo de componente este y a últimas horas a flojo de dirección variable.

Sábado

Cielo poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descartan chubascos débiles y aislados por la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y sin cambios o en ligero descenso en el litoral; máximas en ascenso, notable en el interior de la mitad sur. Viento flojo con brisas en las horas centrales.

Domingo

Cielo poco nuboso. Temperaturas con cambios ligeros, excepto las máximas de Valencia en descenso. Viento flojo con brisas durante las horas centrales.