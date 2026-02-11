Presentan en Les Corts la ILP “Por unas Aulas Climatizadas” para exigir una mejora en la climatización de los centros educativos

La Confederació Gonzalo Anaya y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular “Por unas Aulas Climatizadas” han presentado la ILP en las Cortes Valencianas para exigir un Plan Integral Sostenible de Climatización para los centros educativos.

Las temperaturas extremas reiteran que provocan graves consecuencias para la salud, el bienestar y el rendimiento del alumnado, así como para el personal docente y no docente. Desde la Confederación su presidente Rubén Pacheco reclama un marco legal estable y planificado, que garantice la climatización y el confort térmico.

Reclaman que el plan cuente, entre otros, con criterios de sostenibilidad o eficiencia energética. Josep Lluis Peris, portavoz de ADIES, Associació de directors i directores de secundaria del País Valencià, considera que los centros deben estar adaptados a la nueva realidad del cambio climático.

Una vez que Les Corts acepten a trámite la ILP se iniciará el proceso de recogida de firmas.