Polo (CHJ) dice que propuso en el Cecopi enviar una alerta a la población y que Mazón dirigió la emergencias desde las once de la noche del 29O

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha asegurado en su declaración ante la jueza de Catarroja que fue él quién propuso al Cecopi el envío de un mensaje a la población para avisar por el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata. Según han informado fuentes judiciales presentes en su declaración, que se ha iniciado a las 9:30 horas de este viernes, Polo, que estaba conectado de forma telemática a aquella reunión del 29 de octubre, interrumpió una conversación sobre las inundaciones de Utiel para advertir sobre la situación en Forata (presa en el cauce del río Magro, afluente del Júcar).

Ha relatado que los presentes en el CECOPI, entre ellos la ex consejera de emergencias, Salomé Pradas, dijeron que no iban a evacuar, cosa que le extrañó. Asegura que la situación fue tensa y que tuvieron que explicarle a Pradas varias veces que podía tomar cualquier medida, incluida el confinamiento. Ahí fue cuánto Miguel Polo insistió en el envío de un mensaje en el cual se pidiera a la población que subiera a pisos altos.

Respecto al Barranco del Poio, ha declarado que supo de la intensa crecida del este barranco alrededor de las seis y cuarenta y cinco de la tarde. Polo, ha insistido en que le sorprendió la "parsimonia" con la que se abordaban los temas en aquella reunión. Sobre las siete menos cuarto, subió alguien --que no ha especificado-- con el aviso del barranco del Poyo. Era un caudal importante, pero "congruente con todo lo que estaba pasando", ha expuesto.

Pasadas las 19.00 horas, Emergencias les vuelve a conectar al Cecopi y se dan cuenta de que no se ha enviado el mensaje. Entonces, ha dicho Polo, dan un grito --"¿pero no habéis mandado el mensaje?"--. La consellera llegó a leer un mensaje y preguntó si les parecía bien, a lo que él dijo "no me parece bien, pero que manden algo, con el micro cerrado". Vuelven a decir entonces, según su declaración, que van a enviar dos mensajes.

Ha recordado que en el momento del envío a los móviles del Es-Alert, a las 20:11 horas, se desconectó a los participantes no presenciales en el Cecopi, y que estas desconexiones (hubo otras previas) se producían sin explicación.

También ha asegurado que supo de la presencia del presidente de la Generalitat en el Cecopi después de l´envío del ES-Alert y que, Carlos Mazón empezó a coordinar la emergencia a partir de las 11 de la noche.

Además, ha explicado que la CHJ no informa de los caudales de los barrancos "porque no hay tiempo de reacción”, solo se informa del caudal de los grandes cauces.