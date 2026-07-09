La Policía Nacional investiga la violación de una menor trans de 17 años en València

La Policía Nacional investiga la violación en València de una menor trans de 17 años después de ser intoxicada con droga Alfa y ha detenido a un hombre como presunto autor de la agresión sexual, según han confirmado fuentes policiales.

La presunta violación se remonta al pasado 25 junio, cuando la víctima acudió a casa del presunto agresor después de que este se ofreciese por Instagram a darle apoyo emocional tras haber sido rechazada por un chico la noche de san juan al enterarse que no había completado la transición de sexo.

Según ha detallado el periódico Levante al parecer, la agresión sexual se cometió después de que la joven tomase una bebida con la que fue intoxicada con droga Alfa (conocida como “Flakka”), una sustancia sintética con efectos estimulantes, y tras lo cual empezó a encontrarse mal y se despertó ya desnuda.

La menor contó lo sucedido a su madre quien la trasladó al hospital donde confirmaron que había consumido droga alfa, pese a que ella no había sido consciente de ello. La Policía Nacional detuvo el pasado viernes al presunto agresor que ya ha sido puesto a disposición judicial. La investigación policial está cerrada y ahora será el juzgado quien se haga cargo del proceso.