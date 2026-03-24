EDUCACIÓN

La Plataforma en Defensa de l´Ensenyament Públic considera una burla el decálogo de medidas planteadas por Educación

Se han concentrado frente la Conselleria de Educación este martes para mostrar su apoyo a la huelga educativa del próximo día 31 de marzo.

Amparo Sánchez

Valencia |

De nuevo este martes se han llevado a cabo concentraciones a las puertas de los centros educativos.
De nuevo este martes se han llevado a cabo concentraciones a las puertas de los centros educativos. | STEPV

La Plataforma en Defensa de l´Ensenyament Públic considera una burla por parte de la Consellería de Educación plantear un decálogo de propuestas para mejorar el sistema educativo valenciano a una semana para la huelga educativa. Un decálogo que les ha remitido este martes la consellería y sobre el que poder trabajar en la reunión de la Mesa Sectorial convocada para este jueves.

La plataforma afirma que es un documento vacío de contenido en el que la mitad de las propuestas buscan interperlar al estado para que financie mejor el territorio y que nada tienen que ver con sus reivindicaciones. Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, reitera que las medidas planteadas no suponen un compromiso real.

Si no hay cambios en esa propuesta mantendrán la huelga convocada para el 31 de Marzo y no descartan convocar una huelga indefinida en el mes de Mayo. El portavoz de la plataforma, Rubén Pacheco, reclama respeto a la comunidad educativa.

Entre sus reivindicaciones la derogación de la Ley Rovira; infraestructuras educativas dignas; ratios más bajas; menos burocracia; mejora de la salud laboral del profesorado, o mejoras salariales, así como condiciones dignas para los docentes y recuperar los presupuestos recortados.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer