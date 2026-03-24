La Plataforma en Defensa de l´Ensenyament Públic considera una burla el decálogo de medidas planteadas por Educación

La Plataforma en Defensa de l´Ensenyament Públic considera una burla por parte de la Consellería de Educación plantear un decálogo de propuestas para mejorar el sistema educativo valenciano a una semana para la huelga educativa. Un decálogo que les ha remitido este martes la consellería y sobre el que poder trabajar en la reunión de la Mesa Sectorial convocada para este jueves.

La plataforma afirma que es un documento vacío de contenido en el que la mitad de las propuestas buscan interperlar al estado para que financie mejor el territorio y que nada tienen que ver con sus reivindicaciones. Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, reitera que las medidas planteadas no suponen un compromiso real.

Si no hay cambios en esa propuesta mantendrán la huelga convocada para el 31 de Marzo y no descartan convocar una huelga indefinida en el mes de Mayo. El portavoz de la plataforma, Rubén Pacheco, reclama respeto a la comunidad educativa.

Entre sus reivindicaciones la derogación de la Ley Rovira; infraestructuras educativas dignas; ratios más bajas; menos burocracia; mejora de la salud laboral del profesorado, o mejoras salariales, así como condiciones dignas para los docentes y recuperar los presupuestos recortados.