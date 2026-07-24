Pet Shop Boys convierte el Roig Arena en una gran fiesta de música electrónica

No se dejaron ninguno de sus éxitos. El concierto comenzaba al ritmo de ‘Suburbia’. Algo que consiguió que desde el primer momento el público se entregase al sonido de Neil Tennant y Chris Lowe.

Auténticos himnos de la música internacional de los últimos 40 años fueron sonando uno tras otro. Aunque hubo algunos de esos temas que hicieron conectar al público de una forma muy especial con la formación. El primero de esos momentos llego de la mano de ‘Always on my mind’. Pero también fue especialmente emotivo el momento en el que a través de su tema ‘Go West’ reivindicaron la importancia de la lucha a lo largo de todos estos años de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Algo que hicieron simultaneando en las pantallas mientras interpretaban la canción diferentes imágenes de momentos históricos que han marcado la historia del colectivo en la lucha por sus derechos.

El colofón lo pusieron con su mítico tema ‘It´s a sin’, que hizo literalmente temblar el Roig Arena ante los saltos del público que se entregó de una manera especial al escuchar los primeros compases.

Un concierto que no sólo vivió el público valenciano puesto que había gente llegada de todo el país e incluso de fuera de nuestras fronteras. Pet Shop Boys se reivindicaron no como un grupo del pasado sino como una formación del presente. Los 72 años de Neil Tennant y los 66 de Chris Lowe lo que demuestran es la experiencia, las tablas, y el amor a la música a la que ayer dejaron claro en el Roig Arena le quieren seguir dedicando muchos años más.