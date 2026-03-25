Pet Shop Boys aterrizan en el Roig Arena el 23 de julio con su primer concierto en España en 2026

El dúo británico Pet Shop Boys actuará el 23 de julio en Roig Arena en un concierto que celebrará cuatro décadas de grandes éxitos y que se enmarca en la gira “Dreamworld: The Greatest Hits Live”. Será su primer concierto en España en 2026 -al que le seguirá su actuación en un festival de Santander- y marcará, además, su regreso a la capital del Turia diecinueve años después.

Desde su incorporación a Parlophone Records en 1985, el dúo integrado por Neil Tennant y Chris Lowe ha colocado 22 singles en el Top 10 de Reino Unido, logrando cuatro números uno. Han publicado 15 álbumes de estudio, que se han posicionado en lo alto de las listas en todo el mundo y han sido incluidos en el Libro Guinness de los Récords como el dúo británico más exitoso de la historia. Sus conciertos se caracterizan por su propuesta de “pop musical theatre”, de la que han formado parte directores, diseñadores y artistas como Derek Jarman, David Alden y David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin o Tom Scutt.

Durante su carrera, Pet Shop Boys han sido cabezas de cartel de multitud de festivales, entre los que se encuentra Glastonbury, Primavera Sound y Sónar Barcelona. En 2009, los BRIT Awards los premiaron con el premio “Outstanding Contribution to Music”. Además de colaborar como autores y productores con artistas de la talla de Madonna, David Bowie o Noel Gallagher, Pet Shop Boys también son autores del musical del West End de Londres “Closer to Heaven”.

Ya está abierto un registro en la web de Roig Arena para acceder a la preventa exclusiva que tendrá lugar el jueves 26 de marzo a partir de las 10h. La venta general será el viernes 27 de marzo a las 10h en la web www.roigarena.com.

Reseñas del show de Pet Shop Boys “Dreamworls: The Greatest Hits Live”:

"El mejor grupo de pop británico de los últimos 40 años está en el mejor momento de su vida... un espectáculo que es una alegría vital y que revive el alma". ***** - London Metro.

"Una presentación extática de 40 años de brillantez" - Evening Standard.

"Inteligente, elegante, a veces conmovedor, a menudo eufórico". ***** - The Times.

"Una celebración absolutamente radiante". ***** - Metro

"Colorido, rimbombante, lleno de éxitos y sumamente divertido". ***** - Evening Standard.

"Una celebración exultante de dos horas... elevando el pop a un estándar superior". ***** - NME.

The Independent afirmó que "su carrera ha demostrado perpetuamente que la música pop y el arte elevado no solo pueden coexistir, sino superar formas musicales supuestamente superiores".