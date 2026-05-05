El paro baja en 2.412 personas en la Comunitat y deja el desempleo en 285.750

El paro registrado en la Comunitat Valenciana bajó en abril en 2.412 personas, lo que supone un descenso del 0,84 % respecto a marzo, y deja la cifra total de personas desempleadas en 285.750.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, las afiliaciones se situaron en 2.280.104 tras sumar 16.251 en abril, un 0,72 % más que en marzo. En los últimos doce meses la afiliación ha crecido en 76.603 personas, un 3,48 % más.

En relación con abril de 2025, el paro también se ha reducido en las tres provincias: en Valencia en 8.056 personas, un -5,49 %; en Alicante en 6.965, el -5,68 %, y en Castellón en 1.560, el -4,75 %.

De las 285.750 personas desempleadas, 175.791 son mujeres y 109.959 hombres, mientras que hay 17.411 menores de 25 años (9.320 hombres y 8.091 mujeres).

Por sectores, el paro bajó en abril sobre todo en servicios, con 2.287 parados menos; seguido de la industria, con 353 menos; agricultura, con 107 menos; y construcción, con 82 menos, mientras entre el colectivo sin empleo anterior el paro subió en 417 personas.

Con estas variaciones, el total de parados por sectores lo encabezan servicios, con 202.012 personas, seguido de industria, con 33.101; el grupo sin empleo anterior, 23.830; construcción (19.898) y agricultura (6.909).

Entre los extranjeros, el paro subió en abril en 54 personas respecto al mes anterior, un 0,10 %, y el total de estos desempleados queda en 54.983, de los que 18.550 son comunitarios y 36.433 extracomunitarios. En comparación interanual, el paro ha descendido en 1.072 personas, un -1,91 %.

En cuanto a los contratos, en abril se registraron 6.176 contratos menos que en marzo, un -5,21 %, y 6.433 más en términos interanuales, un crecimiento del 6,07 %.

Los contratos indefinidos bajaron en la Comunitat Valenciana en abril respecto a marzo un 5,95 % (3.697 en términos absolutos) hasta los 58.472, mientras que los temporales crecieron un 8,12 % (6.358) hasta los 53.977.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que la Comunitat Valenciana ha reducido el paro en 16.581 personas este año y encadena cuatro meses entre las autonomías con mayores descensos.

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) valora los datos del paro y afiliación, aunque destaca la subida del desempleo en el colectivo sin empleo anterior en las tres provincias, e insiste en la necesidad activar las medidas necesarias que refuercen un entorno de estabilidad y confianza, atractivo para la inversión empresarial y la generación del empleo.

CCOO PV ha calificado de positivos los datos de descenso del paro y el aumento de la afiliación reflejan una tendencia favorable a la creación de empleo, a pesar de la situación internacional con la guerra de Irán, aunque puntualiza que los posibles efectos derivados de este conflicto no se notan a día de hoy en los datos de empleo y del mercado de trabajo.

UGT-PV ha reivindicado la mejora de las condiciones en el sector turístico, que es donde, fundamentalmente, se ha dado la disminución del desempleo, a través de salarios dignos, que se acabe con las brechas de género, la reducción de la jornada laboral, la vivienda asequible y una reforma del desempleo que dé seguridad a los trabajadores.