El paro bajó en 47.100 personas en 2025 en la Comunitat Valenciana hasta las 286.500 al cierre del cuarto trimestre, un 14% menos que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Se crearon 19.500 puestos de trabajo llegando a ser 2.470.500 las personas ocupadas.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (15 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2021. Además en el último año se han creado cerca de cien mil empleos. La secretaria de empleo e innovación de UGT, Pilar Mora, valora positivamente la evolución.

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 25.300 mujeres frente a un retroceso del paro masculino de 13.800 parados. Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 159.500 y la tasa de paro femenino en el 12,41%. Por su parte, 127.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,63%.

A pesar de los buenos resultados el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente, reclama más apoyo público. Por sectores, el paro bajó en Servicios, seguido de industria, mientras que se incrementó en Construcción.