El Pabellón Ágora de la capitalidad del diseño cumple tres años desmontado y almacenado a la espera de destino

Este mes de febrero se cumplen tres años desde que se desmontó el Pabellón Ágora, erigido en 2022 en la plaza del Ayuntamiento de València con motivo de la capitalidad mundial del diseño que la ciudad ostentó durante ese año. Desde entonces las piezas de este pabellón, cuya construcción costó 470.000 euros, siguen almacenadas a la espera de que se decida su destino.

El anterior ejecutivo municipal de Compromís y PSPV-PSOE tenía pensado volver a montar este edificio en La Marina. Pero desde el nuevo ejecutivo del PP y Vox dejaron esa decisión en manos del nuevo ente que debía constituirse para gestionar el antiguo espacio portuario. El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Valencia crearon dicho organismo hace ahora precisamente un año, pero sigue sin tomar una decisión sobre el futuro uso del pabellón.

El Pabellón Ágora comenzó a montarse en la plaza del Ayuntamiento en abril de 2022 y se retiró en febrero de 2023, pocos días antes de la primera de las “mascletàs” del calendario fallero. De hecho, no dio tiempo a quitar la losa de hormigón que lo sustentaba, que se aprovechó para plantar sobre ella la falla municipal.

El consistorio tuvo que abonar 70.000 euros para afrontar las labores de desmontaje del edificio, cuya propiedad le fue cedida por la entidad que gestionó la capitalidad mundial del diseño. El pabellón, obra del arquitecto Miguel Arráiz y fabricado con madera y cerámica, fue concebido para ser reutilizable. Tiene alrededor de 250 metros cuadrados de superficie útil y destacaba especialmente el diseño de la cubierta, realizada por el artista fallero Manolo García simulando las olas del mar mediante la técnica de “vareta”.