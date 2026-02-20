El Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio lamenta que muchos edificios mantengan materiales de riesgo dos años después del incendio de Campanar

El próximo domingo se cumplen dos años del incendio de un edificio en el barrio de Campanar de Valencia en el que fallecieron diez personas. En este tiempo se han dado los primeros pasos para modificar los requerimientos para el revestimiento en edificios. Aunque el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio lo valora de forma positiva insisten en que muchas edificaciones cuentan con envolventes de riesgo.

Tras el incendio recibieron numerosas consultas pero observan que en las rehabilitaciones que se están llevando a cabo no se están realizando los cambios de forma adecuada. Según Andrés Pedreira, director del OBS, están asumiendo un alto riesgo de incendio al utilizar materiales combustibles.

Afirma que para prevenir sería positivo que las administraciones realizarán un inventario de edificios y que se habilitarán ayudas para favorecer una correcta rehabilitación. En el caso de la rehabilitación del edificio de Campanar se ha optado por cambios en los materiales no sólo en el exterior si no también en el interior del edificio donde no habrá parades de cartón-yeso.

Acto homenaje

Los vecinos del edificio de Campanar (Valencia) rendirán un homenaje este domingo a las víctimas mortales de la tragedia, de la que se cumplen este 22 de febrero, dos años. El acto será a las 12 del mediodía en el parque adyacente al bloque de viviendas, según ha avanzado Enrique Salvador, portavoz de la asociación de propietarios Aproicam. Esperan, dice, que el edificio esté completamente rehabilitado a finales de este año.