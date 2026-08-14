Las obras en la calle Colón finalizarán para Navidad

Las obras de la Calle Colón están previstas para finalizar a principios de diciembre, según confirma el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, que ha visitado las obras esta mañana y asegura que se están cumpliendo los plazos sin ningún contratiempo.

Giner explica los motivos por los que se ha implementado un tercer equipo de refuerzo en el mes de agosto, para actuar en la Plaza de los Pinazos.

De igual forma, asegura el concejal, que se intentará reducir al máximo el tiempo de la obra, como se hizo en Gran Vía Marqués de Turia, que ya está terminada con dos semanas de anticipación, y que próximamente visitará las de Giorgeta Pérez Galdós para confirmar ese pronóstico avanzado por la alcaldesa, María José Catalá, que sitúa la apertura al tráfico en septiembre para la vuelta al cole, pronóstico en el que tal y como sostiene Giner, confía plenamente.

Las obras se concentran en las aceras, de seis metros de ancho, que se dividen en dos mitades longitudinales para avanzar desde las fachadas hacia la calzada sin cortar en ningún momento el tráfico de la vía, más allá de afecciones puntuales al trabajar sobre los bordillos. El porcentaje de acera renovada ya alcanza el 55 %.

El plan de ejecución mantiene como prioridad garantizar en todo momento el acceso a los comercios de Colón.

La remodelación, ejecutada por Pavasal e integrada en el Plan Valentia, actúa sobre una superficie de 21.900 metros cuadrados con una inversión superior a los 2 millones de euros.

El proyecto renueva el pavimento, con 8.137,20 metros cuadrados de granito en las aceras para integrarse con las reurbanizaciones ya ejecutadas en el entorno y 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente que reducirá el ruido y las emisiones, y amplía el espacio peatonal con la retirada de elementos impropios de las aceras.

Además, se renueva el mobiliario urbano con la instalación de 60 bancos y sillas y 90 papeleras que pondrán fin a la disparidad de estilos y modelos existente en la actualidad y se incorporan mejoras de accesibilidad, señalética y semáforos específicos para bicicletas en toda la calle.

La intervención se extiende también a la plaza de Els Pinazos y a la calle Cerdà de Tallada, junto al Palacio de Justicia, para lograr un entorno más cohesionado y accesible en el centro de la ciudad.