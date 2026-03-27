MANIFESTACIÓN

Numerosas entidades reclamarán que Mazón deje su acta de diputado en Les Corts

La manifestación saldrá este sábado a las seis de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento de València.

Amparo Sánchez

València |

Manifestantes en Valencia piden prisión para Carlos Mazón.
Manifestantes en Valencia piden prisión para Carlos Mazón. | Agencia EFE

Las entidades cívicas, sociales y sindicales junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano han convocado una nueva manifestación para este sábado. Como en anteriores ocasiones reclamarán que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado o de no hacerlo que se le retire.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre y Mariló Álvarez, presidenta de l’Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024, lamentan que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y el Partido Popular lo sigan protegiendo.

Reiteran que la manifestación es una manera de reivindicar la memoria, la dignidad y el derecho a que se haga justicia.

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