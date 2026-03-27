Numerosas entidades reclamarán que Mazón deje su acta de diputado en Les Corts

Las entidades cívicas, sociales y sindicales junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano han convocado una nueva manifestación para este sábado. Como en anteriores ocasiones reclamarán que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado o de no hacerlo que se le retire.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre y Mariló Álvarez, presidenta de l’Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024, lamentan que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y el Partido Popular lo sigan protegiendo.

Reiteran que la manifestación es una manera de reivindicar la memoria, la dignidad y el derecho a que se haga justicia.