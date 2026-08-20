Una noche histórica de calor deja temperaturas de hasta 39 grados en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha vivido una noche excepcional por las altas temperaturas. El intenso viento de poniente mantuvo los termómetros en valores propios de las horas centrales del día incluso pasada la medianoche, con registros generalizados de entre 35 y 37 grados y máximas que llegaron a alcanzar los 39 grados.

La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha calificado la pasada madrugada como una noche que “pasará a la historia de la meteorología valenciana” debido a una ponentà que ha descrito como “dantesca”. A las doce de la noche, más de 90 municipios valencianos registraban temperaturas superiores a los 35 grados.

Los valores más extremos se concentraron especialmente en zonas del litoral. Municipios como València, Quart de Poblet, Picanya, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Oliva, Cullera, Pego, Pedreguer, Favara, Corbera, Orba, Sagra, Parcent, Redován, Benirredrà y la Vilavella se situaron por encima de los 37 grados. En Dénia y el Ràfol d’Almúnia los termómetros llegaron a rondar los 39.

La situación se mantuvo durante las primeras horas de la madrugada. El viento de poniente fue ganando fuerza en comarcas como la Plana Baixa y, a la 01.16 horas, Nules registró 37,3 grados, la temperatura más alta alcanzada en el municipio en lo que va de 2026. A esa misma hora, la Vilavella alcanzaba los 38 grados, mientras que Betxí se situaba también en valores próximos y La Vall d’Uixò y el sur del término municipal de Onda rondaban los 36.

Las temperaturas continuaban siendo muy elevadas a primera hora de este jueves. A las ocho de la mañana, Xàtiva registraba 33 grados; València y Oliva, 31; Miramar, 30,5; Castelló de la Plana, 29,6; Alicante, 28,6; y Xàbia y Llíria, 28 grados.Tras esta madrugada histórica, la Comunitat Valenciana afronta este jueves una jornada marcada de nuevo por las altas temperaturas, pero también por la posibilidad de fuertes lluvias y tormentas.

Aemet mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados en todo el litoral de Alicante y Valencia y en el litoral sur de Castellón a partir de las 13 horas.

Al mismo tiempo, la agencia meteorológica ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas en el interior de Alicante y en el litoral e interior sur de Valencia a partir del mediodía. En estas zonas podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado y las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

En el resto de la Comunitat, permanece activo el aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral norte de Alicante, el interior norte de Valencia y Castellón.

El viento también será protagonista durante la jornada. En las aguas de Valencia se espera viento del oeste de entre 40 y 55 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.