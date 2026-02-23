Mus defiende que el día de la DANA se cumplió con el protocolo en FGV lo que evitó que hubiera víctimas mortales

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha reiterado que el día de la DANA de octubre de 2024 funcionó el protocolo en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por lo que no fue casualidad que no hubiera victimas mortales en el servicio.

Ha afirmado que la circulación en metro valencia fue interrumpida por seguridad a las 19,45 y que en ningún momento a lo largo de la jornada se plantearon interrumpirla. Le ha respondido a la diputada de Compromís, Agueda Micó, que los protocolos se aplicaron correctamente aunque ésta ha insistido en que trabajadores y usuarios quedaron atrapados.

El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, le ha recordado a Mus que un guardia de seguridad resultó herido y que algunos viajeros llegaron a temer por su vida. Sobre el trabajo de los agentes medio ambientales ha reiterado que había desplegados los habituales en un turno normal es decir entorno a setenta.

Le han reprochado que a pesar de los numerosos cortes de carreteras y las consecuencias que ya se conocían del temporal optase por acudir esa tarde a una entrega de premios.