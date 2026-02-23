COMISIÓN DANA CONGRESO

Mus defiende que el día de la DANA se cumplió con el protocolo en FGV lo que evitó que hubiera víctimas mortales

Lo ha asegurado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la emergencia.

Amparo Sánchez

València |

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparece en la Comisión del Congreso de los Diputados sobre la dana de octubre de 2024, este lunes.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparece en la Comisión del Congreso de los Diputados sobre la dana de octubre de 2024, este lunes. | EFE/ Javier Lizon

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha reiterado que el día de la DANA de octubre de 2024 funcionó el protocolo en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por lo que no fue casualidad que no hubiera victimas mortales en el servicio.

Ha afirmado que la circulación en metro valencia fue interrumpida por seguridad a las 19,45 y que en ningún momento a lo largo de la jornada se plantearon interrumpirla. Le ha respondido a la diputada de Compromís, Agueda Micó, que los protocolos se aplicaron correctamente aunque ésta ha insistido en que trabajadores y usuarios quedaron atrapados.

El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, le ha recordado a Mus que un guardia de seguridad resultó herido y que algunos viajeros llegaron a temer por su vida. Sobre el trabajo de los agentes medio ambientales ha reiterado que había desplegados los habituales en un turno normal es decir entorno a setenta.

Le han reprochado que a pesar de los numerosos cortes de carreteras y las consecuencias que ya se conocían del temporal optase por acudir esa tarde a una entrega de premios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer