Una mujer recorre 7 km andando con sus hijos hasta el cuartel de Carlet para denunciar maltrato

Una mujer ha recorrido unos siete kilómetros andando con sus hijos menores, de tres y 13 años, hasta el cuartel de Carlet (Valencia) para denunciar los presuntos malos tratos que estaba sufriendo por parte de su pareja.

Fuentes de la investigación señalan que la mujer decidió huir de su vivienda por la noche. Al parecer, salió de la casa algo desorientada y acudió con sus hijos, la niña de tres años en brazo, hasta el cuartel de Carlet de la Guardia Civil. Tenía más próximo el cuartel de Llombai pero decidió acudir hasta Carlet.

Mientras andaba por la carretera, un vehículo paró y les ayudó. Les trasladó a los tres hasta el cuartel, donde la mujer relató ante los agentes los malos tratos que sufría.

Tras ello, los agentes facilitaron a la mujer comida, pañales y ropa hasta que se hizo cargo de ella y de los menores Servicios Sociales.

La Guardia Civil se trasladó hasta el domicilio en el que se encontraba la pareja y lo detuvo. El hombre opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes. En la vivienda, los efectivos hallaron droga.

Al respecto, preguntada por este asunto en un acto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha apuntado que esta investigación está en marcha.

"El sistema trabaja para combatir una violencia que existe, la violencia de género que va en contra de las mujeres por el mero hecho de serlo y aquellos que la niegan no colaboran, no contribuyen y no ayudan", ha afirmado.