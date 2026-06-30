Mompó afirma que no recuerda que la alcaldesa de Torrent le advirtiera de desbordamientos el 29O

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no recuerda que el día de la riada, la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, le adviertiera de la situación del barranco del Poyo. Tampoco se acuerda de que nadie trasladara en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) esta situación.

Mompó ha acudido este martes a los juzgados de Catarroja por segunda vez --ya testificó hace un año-- para declarar en la causa de la DANA, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La segunda citación de Mompó se produjo después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, testificara recientemente que avisó sobre las 18 horas del día de la DANA a Mompó de que el barranco del Poyo a su paso por el municipio estaba "desbocado".

En su primer testimonio, el presidente de la corporación provincial aseveró que hasta las 19 horas no pudo tener información del barranco del Poyo y, aludiendo a la conversación que mantuvieron aquel día la alcaldesa de Chiva y el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, agregó que la información no pudo tenerla "hasta la noche", aunque sin concretar hora exacta.

Este martes, el presidente de la Diputación ha manifestado que no recordaba prácticamente ninguna información del barranco del Poyo del día de la DANA. De hecho, ha asegurado que no recordaba haber hablado esa tarde con Folgado y, respecto a Mascarell, tampoco se acuerda si éste trasladó en el Cecopi que había hablado con la alcaldesa de Chiva sobre el barranco.