Metrovalencia afronta la fase final para recuperar la plena operatividad de las instalaciones de València Sud tras la dana

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha confirmado que las obras del proceso de reconstrucción de la sede de Metrovalencia tras la dana han entrado en su fase final para recuperar la plena operatividad, lo que ha permitido iniciar el traslado de trabajadores mientras se ultiman los trabajos en algunos departamentos así como en el Puesto de Mando.

El objetivo es que las instalaciones estén operativas al cien por cien en pocas semanas por lo que durante este mes se está procediendo a la reincorporación definitiva de todo el personal al conjunto de instalaciones y oficinas de València Sud, situado en las proximidades del barranco del Poyo. De esta forma, en la próximas semanas la renovada sede podrá operar con normalidad y dejarán de utilizarse las instalaciones provisionales.

El último paso para completar la reconstrucción es según ha detallado Mus poner en funcionamiento el puesto de mando, que ahora se ubica en la primera planta, y proceder a la transición con el puesto provisional que está operativo en las instalaciones de machado.

Está previsto no desmantelar el puesto de mando provisional de Machado y mantenerlo como centro de cobertura alternativo ante posibles incidencias que pudieran producirse en las instalaciones de Valencia Sud.

El Puesto de Mando es el centro neurálgico del que se sustenta todo el tráfico de una red ferroviaria, como es el caso de Metrovalencia. Desde esta instalación no sólo se regula y gestiona la circulación, sino que también se controlan las subestaciones eléctricas, catenarias e instalaciones de las estaciones, así como todos los sistemas de atención al viajero y la central operativa de seguridad ciudadana.

Las instalaciones de València Sud incluyen las oficinas centrales, Puesto de Mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de Acceso y Seguridad, Archivo Histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.